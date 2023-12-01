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Haberler Ekonomi Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı...

Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı...

Apple Türkiye, iPhone, iPad, MacBook ve diğer ürünlerine zam yaptı. iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, Apple ürünlerine ne kadar zam yaptı? En pahalı ve en ucuz iPhone ürünleri hangileri? İşte 2023 Apple Türkiye iPhone fiyatları listesi...

HABER MERKEZİ

ABD merkezli teknoloji devi Apple son dakika zam kararı ile gündeme oturdu. Aralık ayına girilmesiyle beraber Apple kullanıcılarını üzen haber geldi. Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Alınan karar kullanıcıların büyük tepkisini çekerken sosyal medyada da gündem oldu. Telefon almak isteyen ya da model yükseltme niyetinde olan kişiler, yeni ve zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SE, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple Türkiye zam kararı sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.

Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı...

APPLE TÜRKİYE'DEN TÜM ÜRÜNLERİNE ZAM KARARI!

Apple Türkiye, 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı.

Zam sonrasında en ucuz iPhone 15 modeli 53.999 TL oldu. Aynı şekilde en ucuz iPhone 15 Plus; 61.999 TL, iPhone 15 Pro; 69.999 TL ve iPhone 15 Pro Max; 82.999 TL oldu.

Yeni modellerin yanında eski iPhone modelleri de zamlandı. Buna göre: iPhone SE; 26.999 TL, iPhone 13; 39.999 TL, iPhone 14; 47.499 TL, iPhone 14 Plus; 53.999 TL başlangıç fiyatına sahip.

İşte yeni fiyat listesi...

Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı...

GÜNCEL İPHONE FİYAT LİSTESİ 2023

İPHONE SE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB 24.999 TL > 26.999 TL

iPhone SE 128 GB 26.999 TL > 28.999 TL

iPhone SE 256 GB 30.999 TL > 33.499 TL

İPHONE 13 FİYATLARI

iPhone 13 128 GB 36.999 TL > 39.999 TL

iPhone 13 256 GB 40.999 TL > 44.499 TL

iPhone 13 512 GB 48.999 TL > 52.999 TL

İPHONE 14 FİYATLARI

iPhone 14 128 GB 43.999 TL > 47.499 TL

iPhone 14 256 GB 47.999 TL > 51.999 TL

iPhone 14 512 GB 55.999 TL > 60.499 TL

iPhone 14 Plus 128 GB 49.999 TL > 53.999 TL

iPhone 14 Plus 256 GB 53.999 TL > 58.499 TL

iPhone 14 Plus 512 GB 61.999 TL > 66.999 TL

İPHONE 15 FİYATLARI

iPhone 15 128 GB 49.999 TL > 53.999 TL

iPhone 15 256 GB 53.999 TL > 58.499 TL

iPhone 15 512 GB 61.999 TL > 66.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB 56.999 TL > 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB 60.999 TL > 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB 68.999 TL > 74.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB 64.999 TL > 69.999 TL

Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı...

iPhone 15 Pro 256 GB 68.999 TL > 74.499 TL

iPhone 15 Pro 512 GB 76.999 TL > 82.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB 84.999 TL > 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB 76.999 TL > 82.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB 84.999 TL > 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB 92.999 TL > 99.999 TL

APPLE WATCH FİYATLARI

Apple Watch Series 9 Alüminyum 41 mm 14.999 TL > 16.299 TL

Apple Watch Series 9 Alüminyum 45 mm 15.999 TL > 17.299 TL

Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 41 mm 33.499 TL > 35.999 TL

Apple Watch Series 9 Paslanmaz Çelik 45 mm 34.999 TL > 37.599 TL

Apple Watch Ultra 2 39.999 TL > 42.999 TL

Apple Watch SE 40 mm 9.499 TL > 10.299 TL

Apple Watch SE 44 mm 10.499 TL > 11.299 TL

Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı...

MACBOOK FİYATLARI

M1 MacBook Air 32.033 TL > 34.999 TL

M2 MacBook Air 13 inç 256 GB 40.168 TL > 44.499 TL

M2 MacBook Air 13 inç 512 GB 50.846 TL > 55.999 TL

M2 MacBook Air 15 inç 256 GB 47.287 TL > 52.299 TL

M2 MacBook Air 15 inç 512 GB 54.407 TL > 59.499 TL

M3 MacBook Pro 14 inç 512 GB – 62.999 TL

M3 MacBook Pro 14 inç 1 TB – 70.199 TL

M3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB – 78.899 TL

M3 Pro MacBook Pro 14 inç 1 TB – 93.299 TL

M3 Max MacBook Pro 14 inç – 121.999 TL

M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (18 GB RAM) – 94.999 TL

M3 Pro MacBook Pro 16 inç 512 GB (36 GB RAM) – 109.399 TL

M3 Max MacBook Pro 16 inç 1 TB (36 GB RAM) – 130.999 TL

M3 Pro MacBook Pro 16 inç 1 TB (48 GB RAM) – 148.999 TL

Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı...

İPAD FİYATLARI

11 inç iPad Pro 128 GB 28.982 TL > 31.999 TL

11 inç iPad Pro 256 GB 32.338 TL > 35.499 TL

11 inç iPad Pro 512 GB 39.050 TL > 42.999 TL

11 inç iPad Pro 1 TB 52.474 TL > 57.999 TL

11 inç iPad Pro 2 TB 65.897 TL > 72.999 TL

12.9 inç iPad Pro 128 GB 40.677 TL > 44.999 TL

12.9 inç iPad Pro 256 GB 44.033 TL > 48.499 TL

12.9 inç iPad Pro 512 GB 50.745 TL > 55.999 TL

12.9 inç iPad Pro 1 TB 64.168 TL > 70.999 TL

12.9 inç iPad Pro 2 TB 77.592 TL > 85.999 TL

iPad Air 64 GB 21.355 TL > 23.499 TL

iPad Air 256 GB 26.440 TL > 28.999 TL

10. Nesil iPad 64 GB 16.270 TL > 17.999 TL

10. Nesil iPad 256 GB 21.355 TL > 23.499 TL

9. Nesil iPad 64 GB 11.999 TL > 13.299 TL

9. Nesil iPad 256 GB 17.084 TL > 18.799 TL

iPad mini 64 GB 18.609 TL > 20.499 TL

iPad mini 256 GB 23.694 TL > 25.999 TL

Apple Pencil 1. Nesil 3.213 TL > 3.549 TL

Apple Pencil 2. Nesil 3.863 TL > 4.269 TL

Apple Pencil USB-C 2.699 TL > 2.979 TL

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