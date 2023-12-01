Apple Türkiye ürünlerine zam yaptı! İşte en pahalı ve en ucuz iPhone fiyatı...

ABD merkezli teknoloji devi Apple son dakika zam kararı ile gündeme oturdu. Aralık ayına girilmesiyle beraber Apple kullanıcılarını üzen haber geldi. Apple Türkiye iPhone, MacBook ve iPad dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Alınan karar kullanıcıların büyük tepkisini çekerken sosyal medyada da gündem oldu. Telefon almak isteyen ya da model yükseltme niyetinde olan kişiler, yeni ve zamlı iPhone fiyatları 2023 listesi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; SE, 13, 14 Pro Pro Max iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Apple Türkiye zam kararı sonrası en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları listesi ve detaylar.