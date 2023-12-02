3. Türkiye tarım zirvesi gerçekleşti: Tarımsal üretime destek artıyor

Turkuvaz Medya Grubumuz tarafından düzenlenen 3.Türkiye Tarım Zirvesi'nin açılışında Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, a Para Yayın Koordinatörü ve a Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner konuşma yaptı. Konuşmasında tarım sektörünün milli güvenlik meselesi olduğunu dile getiren Güngör, "Yaşamın temel unsuru olan beslenmeyi sağlayan tarım sektörünün aynı zamanda milli gelire, sanayiye, ihracata doğrudan ve dolaylı katkılarını her zaman gündeme taşıyan bir medya grubuyuz. Bugün de üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz zirveyle bunun bir kez daha altını çizeceğiz" dedi.

Katılımcılar konuşmalarını yaparak günümüz tarım sektörüyle ilgili gelişmeleri ele aldı.

ÖNEMLİ KONULAR KONUŞULDU

Bakan İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Tarım Zirvesi'nin açılışında konuşan Bakan Yumaklı, çiftçiye verilen kredi ve desteklere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Brüksel'de ikinci yüksek düzeyli diyalog toplantısını yaptıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, şunları söyledi: "Bu toplantıda gıda güvenliğinden coğrafi işaretlere kadar altı çok önemli başlık konuştuk. Biz de tarımın en büyük problemlerinden biri kırsal kesimin boşalmasıdır. Bu problemin aynısının onlarda da olduğunu gördük. Nasıl biz de kırsalda olanlara kız verilmiyorsa, Avrupa'da da böyle bir durum olduğunu gördük. Dolayısıyla tarımda yaşadığımız sorunlar global boyutta... Bu nedenle bundan sonraki yüksek düzeyli diyalog toplantısının çok uzun aralar verilmeden yapılması konusunda mutabık kaldık. Bir sonraki toplantımızın da 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'de yapılacağını şimdiden duyurmak isterim." Tarım ve gıdada fahiş fiyatlarda pandemiyle başlayan Rusya- Ukrayna savaşıyla devam eden bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bu sürecin getirdiği, ülkemiz için ekstra bir durum da deprem oldu. 6 Şubat'ta belki de birçok ülkenin altından kalkamayacağı bir yükü bu ülke omuzladı. Çok büyük acılar çekildi ama halihazırda bu problemin çözülmesiyle, insanların normal hayatına devam etmesiyle alakalı çok yoğun çaba var. Deprem davranış biçimlerimizi de değiştirdi. Depremin birinci günüyle üçüncü günü arasında karkas et fiyatlarında 30 liralık artış oldu. Farklı şeylere de yansımaya başladı bu" dedi. 3. Türkiye Tarım Zirvesi'nde konuşmasını sürdüren Bakan Yumaklı, fiyatları yükselten sektörleri tespit ettiklerini açıkladı.

2022 YILINDAN STOKLAR VAR

Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin zeytinyağında ihtiyacı 160-180 bin ton arası. Bu yıl zeytinyağı hasadından elde edilecek olan zeytinyağı rakamı 180 bin ton. Bizim ihtiyacımızı yüzde 100 karşılayacak. Geçtiğimiz yıldan da stoklarımız var, niye fiyat artıyor? Sıfır nokta 3 asit oranına sahip ürünün fiyatı açıklandı. Birdenbire sanki bu ortalama ürünün taban fiyatıymış gibi algılanıp fiyatlar yukarı çıktı. Biz açıkladık. Arzla alakalı sıkıntımız yok. Zeytin Konseyi açıkladı, elimizde fazlası var diye. Sonra o kurum dedi ki yanlış anlaşıldık. Ama geçmiş olsun fiyatlar yükseldi. Ticaret Bakanlığı'yla birlikte tespit ettiğimiz tüm sektörlerin üzerine gideceğiz. Biz üreticimizi aynı zamanda sürdürülebilir üretimi devam ettirmesi için korurken, tüketicimizi de kollamak zorundayız. Hatta sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, fahiş fiyatlara zerre kadar müsemma göstermeden mücadeleye devam edeceğiz."

DESTEK 91,5 MİLYARA ÇIKIYOR

Bu yılın sonu itibarıyla tarımsal üretim desteklerinin 64 milyar lira olacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Önümüzdeki sene 91,5 milyar lira. Yeni döneme tarımsal üretim planlamasının argümanı olarak destekleri koymuş olduk. Bundan sonra tarımsal üretim planlamasına yönlendirici destekleri göreceğiz. Yeni destekler için şu anda etki analizleri tamamlanmak üzere. Hem tarımsal üretim planlamasını hem onun yan argümanlarını sektörün kendisiyle konuşarak devam ettiriyoruz" dedi. Hesaplamalarına göre 776 bin hektarlık ekilmeyen arazi olduğuna işaret eden Yumaklı, "Bu arazilerin bir an önce ekimiyle alakalı hususun başlaması için birkaç yıldır devam eden bir proje var. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu projede kullanılacak tohumların yüzde 75'ini veriyoruz. Ayrıca özellikle çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmayan çiftçilerin de o tür arazileri kullanmasıyla ilgili gerekçeleri kalmamış olacak. Kayıtlı olmayan 3 milyon hektar alan öngörüyoruz. Hepsiyle beraber tarımsal gücümüz artacak" dedi.

TAKIP SİSTEMLERİ VAR

Ürün takip sisteminde hem Ticaret Bakanlığı'nın hem de kendilerinin takip sistemleri olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Biz stokları takip ederken, aynı zamanda bu ürünlerin fiyat hareketlerini de takip ediyoruz. Hangi ürünü, hangi desende ve miktarda üreteceğinizi planlayabilirseniz, hem iç tüketiminizi hem ihracatınızı buna göre belirleyebilirseniz, olağanüstü fiyat hareketi yaşamanızı gerektirecek bir şey kalmaz. Tüm unsurları 360 derece tamamlayarak artık bu ülkede et fiyatlarının birdenbire anormal bir şekilde yukarı aşağı gitmesinin önüne geçmiş olacağız. Hem elimizdeki hayvan varlığından hem üretim kapasitelerinden hareketle hayvansal üretimde de planlamayı gündeme getirip gerçekleşmesini sağlayacağız" açıklamasını yaptı.