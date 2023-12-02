Memur, emekli ve asgari ücretlinin alım gücü artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi. Işıkhan, hedeflerinin yeni yılda asgari ücreti sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla belirlemek olduğunu aktarırken AK Parti cephesinden de önemli açıklamalar geldi.

ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ve parlamentoda düzenlediği basın toplantısında emekli, memur ve çalışanlara dönük önümüzdeki dönem atılacak adımları anlattı. Akbaşoğlu, "Yılbaşından itibaren, emekliler ve memurlarımızla ilgili yeni düzenlemeler, yeni kanun teklifleriyle, enflasyona ezdirmeden, onların hayat standartlarını, alım güçlerini daha artıracak bir noktaya hep beraber ulaşacağız" dedi.

VERİLEN SÖZLER TUTULACAK

Akbaşoğlu, asgari ücret artışına dönük çalışmaların bu ay içinde tamamlanacağına dikkat çekerek, "Bugüne kadar hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün işçi kardeşlerimiz ile ilgili alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz" diye konuştu. Akbaşoğlu, ocak ayının başında enflasyon rakamlarının da ortaya çıkacağını hatırlatarak, "Enflasyon oranları da dikkate alınarak bütün memur ve emeklilerin yaşam standartlarını ve alım güçlerini artıracak zammı, bütün emeklilerimizin yüzünü güldürecek şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Milletimizin emrinde, milletin adamı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hayata geçmesi için ulusal ve uluslararası vesayet odaklarıyla nasıl cansiperane mücadele verdiğini hep beraber şahidiz. Sayın Erdoğan da AK Parti de verdiği her sözün arkasındadır. Söylediğimizi yapan, yaptığını söyleyen bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

DİSK, ASGARİ ÜCRET İÇİN KAPIYI 30 BİN LİRADAN AÇTI

Asgari ücret zammı için pazarlıkların başlamasına az bir süre kala ilk açıklama Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) adına Başkan Arzu Çerkezoğlu'ndan geldi. Çerkezoğlu, asgari ücretin en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmasını istedi. 2023'te en düşük kamu işçisi ücreti 24 bin 500 liraya, en düşük memur maaşı da 22 bin liraya çıkartılmıştı. Yeni yılda toplu sözleşmeler kapsamında yapılacak zamlarla birlikte iki ücret de 30 bin TL'yi aşacak. Böylece DİSK'in işaret ettiği rakam 30 bin lira olarak yorumlandı.