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Haberler Ekonomi “Esas sorun işsizlik değil nitelikli işgücü eksikliği”

“Esas sorun işsizlik değil nitelikli işgücü eksikliği”

HABER MERKEZİ
“Esas sorun işsizlik değil nitelikli işgücü eksikliği”
TİRE Organize Sanayi Bölgesi'nin (TOSBİ) 45 milyon lira destekle hayata geçirdiği Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu'nun yeni binası, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, "Fabrikalarımızın kapılarında iş arayan gençler beklerken, biz çalışacak insan bulamıyorsak, esas sorun işsizlik değil, nitelikli işgücü eksikliğidir. Asıl sorunun ise işsizlikten değil, mesleksizlikten kaynaklandığını idrak etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda sanayiciler olarak yıllardır aynı konuyu tekrar ediyoruz. İşsizlik yoktur, mesleksizlik vardır diyoruz" dedi.
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