“Gayrimenkul en karlı yatırım aracı”

Bu yıl deprem, seçim ve ekonomik koşullar nedeniyle konut satışlarında bir durağanlık söz konusu olduğunu belirten Tanyer, bu gelişmede faizlerin yüksek olmasının ve krediye ulaşmakta yaşanan sıkıntıların etkisinin de büyük olduğuna dikkat çekti.

'30 YILLIK TECRÜBEMİZ VAR'

Tanyer Yapı olarak İzmir'in Urla ilçesindeki Bademler'de gerçekleştirdikleri TanUrla projesine tüm hızıyla devam ettiklerini dile getiren Taylan Tanyer, "İnsanlar şu anda nakitte kalmak istiyor. Birikimlerini bankada değerlendirmeyi tercih ediyor. Oysa, gayrimenkul her zaman daha karlı ve güvenilir bir yatırımdır. Özellikle gelişmekte olan bölgelerde yapılan yatırımlar her zaman kazandırır. 30 yıldır temelden konut satıyoruz.

Tanyer Yapı'nın bütün projeleri yatırımcılarına kazandırdı. Her yaptığımız projede taahhütlerimizi fazlasıyla yerine getirdik. Her zaman takip edilen ve yatırımcılarıyla güvene dayalı bir iletişim içinde olan bir firmayız. Çalışmalarımız iş programı dahilinde devam ediyor. TanUrla 3 adadan oluşuyor. İlk ada yüzde 90 seviyesine geldi; diğer iki adadaki çalışmalarımız sürüyor. Kısa süre içinde 1+1 ve 2+1 örnek dairelerimizi ziyarete açmayı planlıyoruz. 4+1 ve 5+1 dairelerimizi ise yıl sonunda beğeniye sunacağız" diye konuştu.

'URLA DEĞERLENİYOR'

Urla'nın gerek konumu gerekse de Ege kültürünü yansıtan özellikleriyle tercih edildiğini vurgulayan Taylan Tanyer, "Urla, bence dünyanın en güzel yerlerinden biri. Bu bölgeye yatırım yapmayı uzun zamandır planlıyorduk. Mimar Nevzat Sayın imzasını taşıyan TanUrla, insanların yaşamaktan keyif alacağı, teknolojiyi yakalayan, modern ve çevreci yapısıyla öne çıkan bir özelliğe sahip. Projemizi tasarlarken bölgenin yeni çekim noktası olabilmek için sosyal ve ticari alanlara da özel önem verdik. TanUrla Urla Bademler'de hayata geçirilen TanUrla projesinde, 1+1 ve 2+1 örnek daireler kısa sürede ziyarete açılacak. la denize 8 dakika gibi kısa bir mesafede, çevre yoluna da çok yakın konumda. Üstelik Gölcük Gödence gibi bağcılığın giderek öne çıktığı önemli bir lokasyon üzerindeyiz. Urla'nın yükselen değeri gastronomiyi de önemsiyoruz. TanUrla projesinde bu yüzden şef restoranlarımız da olacak" dedi.

HEM ÇEVRECİ HEM DE MODERN BİR YAŞAM

TANYER Yapı olarak doğayla bütünleşik, yeşil enerjiye önem veren ve çevreci projelere imza attıklarını dile getiren Taylan Tanyer, "Urla Bademler'de yaşama geçirdiğimiz ve yatay mimariyle 1+1'den 6+1'e farklı daire tiplerinden oluşan modern bir köy projesi TanUrla'da yalnızca mimari özellikleri değil, sürdürülebilir enerjiyi kullanan, doğaya ve çevreye saygılı bir yaşam şeklini de tasarladık. Her evin çatısında güneş panelleri yer alacak. Yenilenebilir enerjiyi doğal yaşamla birleştiriyoruz. Kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli araçlar için her evde şarj istasyonu olacak. Güneş enerjisini belli merkezlerde depolayarak ortak alanlarda ve evlerdeki enerji ihtiyacına da çözüm getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

ALANINDA tanınan markalarla bölge ekonomisine de ciddi bir canlılık getireceklerini kaydeden Tanyer, "TanUrla'da 25 bin metrekare kapalı ticari alan bulunuyor. Bu alanı kurgularken sektörde uzman bir danışmanlık firmasıyla çalışıyoruz. Otel, spor salonu, eczane, market, oto yıkama, sağlık alanları gibi temel ihtiyaçları bir arada sunacağız. Urla, beyaz yakalıların da tercih ettiği bir bölge. Artık günümüzün ihtiyaçlarına uygun evden veya uzaktan çalışma sistemine uygun modern ofisler de bulunacak. Misafiri olanlar için otelde konaklama imkanı da sunacağız. İnsanların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Sadece TanUrla'da yaşayanlar için değil, bölge için de önemli bir cazibe merkezi olacağız" şeklinde konuştu.