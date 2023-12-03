İZDO, diş hekimlerini kongrede buluşturdu

İzmir Dişhekimleri Odası'nın (İZDO) bu yıl 30'uncusunu gerçekleştirdiği Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı kongrede, sunumlar, kurslar, paneller, tartışma platformu ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi.

GECEYE DAMGALARINI VURDULAR

Etkinlikte sahne alan Necati ve Saykolar grubu da seslendirdiği şarkılarla geceye damga vurdu.

İzmirli diş hekimleri olarak mesai dışında da birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını belirten İZDO ve Kongre Başkanı Deniz Çağında; meslek odalarının yaşanan sorunlarla ilgili meslektaşları için çözüm üretmenin dışında en önemli görevlerinden birisinin kurslar, seminerler ve kongreler vasıtasıyla meslektaşların mezuniyet sonrası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.