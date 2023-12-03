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Haberler Ekonomi NYKS İzmir gece hayatına yeni bir soluk getirdi

NYKS İzmir gece hayatına yeni bir soluk getirdi

HABER MERKEZİ
NYKS İzmir gece hayatına yeni bir soluk getirdi

Farklı tarzı ve Dj performanslarıyla dikkat çeken, haftanın 7 günü açık olan NYKS Coctail Bar, İzmir'in gece hayatına yeni bir soluk getirdi.

Çınarlı'daki İnci Tower'da hizmete giren NYKS'nin açılış gecesine, mekanın işletmecileri Duygu ve Oğul Ezgin'in ev sahipliğinde çok sayıda davetli katıldı.

120 kişi kapasiteye sahip NYKS Coctail Bar haftanın beş günü farklı Dj performanslarıyla İzmirlileri ağırlayacak.

Şık dekoru ile kentin vazgeçilmez kokteyl barı olmaya aday mekan, her gün 23:00 ile 04:00 saatleri arasında hizmet verecek.

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