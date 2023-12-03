Türkiye, Denizcilik Örgütü Üyeliği’ne yeniden seçildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine, 143 ülkenin desteğiyle tarihindeki en yüksek oyunu alarak üst üste 13. kez seçildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, bu üyelik ile Türkiye'nin, uluslararası toplumun güvenini kazanarak IMO Konseyi'ndeki yerini koruduğunun da altını çizerek, "Örgütün karar alma ve yürütme organını teşkil eden IMO Konseyi'ne 1999 tarihinden bugüne kadar kesintisiz şekilde seçilen Türkiye, uluslararası denizcilikteki etkin rolü sayesinde bu göreve yeniden layık görülmüştür" ifadelerini kullandı.