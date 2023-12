Yunus Emre Sağlık Koleji’nin yarım asırlık gururu

Yarım asırdan fazladır özel eğitim ve öğretimin tüm kollarında hizmetler sunan Özel Yunus Emre Sağlık Koleji'nin idarecileri ve öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Gaziemir'de hizmet veren Osman Sarızeybek'in kurucusu olduğu Özel Yunus Emre Sağlık Koleji'nin yöneticileri Neşe Sarızeybek, Sosyolog ve İç Mimar Murad Sarızeybek ile okul müdürü Şirin Mendi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında gösterdikleri özveriden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Bayraklı Folkart'taki Üzüm adlı mekandaki düzenlenen gecede bir konuşma yapan Murad Sarızeybek, " Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığındaki İzmir'in ilk sağlık koleji olan ve yarım asırlık tarihiyle yüzlerce sağlıkçı yetiştirmiş okulumuzda özveriyle çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenler Günü sadece bir gün değil, her gün hatırlamamız gereken bir anlam taşır. Siz değerli öğretmenlerimiz bu kutlu mesleği icra ederken gösterdiğiniz özveri, sabır ve sevgi ile her öğrencinin hayatında kalıcı izler bırakıyorsunuz. Sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere, öğrencilerimizin yaşamında ışık olmaya devam etmeniz için gerekli güç, enerji ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Okul Müdürü Şirin Mendi'de eğitimin ve öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, "Bugün burada bulunan her bir öğretmen, geleceğimizi şekillendiren, aydınlık yarınlarımızın mimarlarıdır. Sizler, öğrencilerimize bilgi ve beceri kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda onlara hayatın anlamını ve değerlerini öğreten kılavuzlarsınız. Bu nedenle sizlerin emek ve özverileri toplumumuz için paha biçilemezdir" dedi.