Başkan Beyazgül’den işsizliğe çözüm: 4 bin kişiye iş imkanı

2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık 8'inci ili olan Şanlıurfa'da işsizliği çözmek için kolları sıvayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, istihdam yaratacak alanlara odaklanıyor. Başkan Beyazgül, alt ve üstyapı hizmetlerinin halka ulaştırılmasının yanı sıra bölgeye yeni iş alanlarının kazandırılması, Şanlıurfalı gençlerin istihdam edilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ayakkabı, tekstil sektöründe yatırımların Şanlıurfa'ya çekilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan hibe alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplam 6 fabrika inşa etti. Yatırımcıdan "En yüksek istihdam" şartının arandığı bu fabrikalarda, 3 vardiya halinde 4 bin 500 kişiye iş imkânı sağlanacak.

AYAKKABICILIKTA CAZİBE MERKEZİ

İşsizliğin Şanlıurfa'nın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Başkan Beyazgül, "Bu sorunun çözümü için çok hızlı bir şekilde istihdam yaratacak ve ilin ekonomisine katkı sağlayacak olan ayakkabı, tekstil vb. yatırımlarının ilimize gelmesi için çalışma başlattık. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde Ayakkabıcı Sanayi Alanı oluşturduk. Her biri 2 bin 300 metrekare taban alanında toplam 3 bin 300 metrekare kapalı alana sahip 5 fabrika kurduk. Bir halk ekmek fabrikasını da hizmete aldık. Bu fabrikalar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızdan hibe aldık. Hedefimiz Şanlıurfa'yı ayakkabıcılık sektöründe cazibe merkezi haline getirmek" diye konuştu. Fabrika inşaatlarının tamamlanmasının ardından yatırımcıları teşvik ettiklerini aktaran Beyazgül, "Bizim kriterimiz en yüksek istihdamın sağlanmasıydı. Bu fabrikaları yatırımcılara tahsis ettik. Fabrikalar faaliyete geçtiğinde 3 vardiya halinde 4 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayacak" dedi.

OSB'NİN SU SORUNUNU ÇÖZDÜ

Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'da istihdam sorununu çözmek, şehre yatırımcı çekmek için Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin de su sorununu çözdüklerini kaydetti. Beyazgül, "Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgeleri'ne Su Götürme Projesi'ni devreye aldık. Bu projeyle 9 bin 459 metre isale hattı, 2 adet pompa istasyonu ve biri 1.200 metreküp diğeri de 3 bin metreküp olmak üzere iki adet su deposu yapıyoruz. Projenin 168 milyon TL yatırım bedeli var. Şimdiye kadar 104 milyon TL yatırım yaptık" dedi. OSB'deki su sorununun yeni yatırımı engellediğini anlatan Beyazgül, "Aslında bu bizim sorunumuz değil ancak şehirde istihdamın artması için bu tür yatırımlara önem veriyoruz" diye konuştu.

30 MİLYON TL TASARRUF ETTİ

Bir tarım ve hayvancılık şehri olan Şanlıurfa, Türkiye'ye örnek olarak projelere imza atıyor. Atıksu Arıtma Tesisinden gübre elde eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, üretimde de verimi yüzde 20 artırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa Atıksu Arıtma Tesisleri'mizden günlük yaş 100 ton, kuru 20 ton gübre elde ediyoruz. Bu gübre diğer gübrelere göre verimi de yüzde 20 artırıyor. Bu atıklardan elde ettiğimiz gübreyi kullanırken suyu da tarımda kullanıyoruz. Böylece yıllık 30 milyon TL tasarruf sağlıyoruz" dedi.

1.5 MİLYON TOHUM ÜRETTİK

Üretilen gübreyi öncelikle belediyeye ait tarım alanlarında ve kent ormanı olarak adlandırılan topraklarda kullandıklarını aktaran Beyazgül, "Gübre yılda 5 bin dönümlük bir tarlanın ihtiyacını karşılayabilecek özellikte" ifadelerini kullandı. Şehirde peyzaja da çok önem verildiğini anlatan Beyazgül, buradaki çiçekleri kendi fidanlıklarında yetiştirdiklerini kaydetti. Beyazgül, "Şehrin cadde, sokak ve refüjlerini süsleyen çiçekler, daha önceden satın alınıyordu. Ben göreve gelince bu alanda yatırım yaptık. Fidanlıklarımızda 1.5 milyon çiçek tohumu üretiyoruz. Kendi ihtiyacımızın dışında çiftçilere de hibe ediyoruz" diye konuştu. İsotun da kentin bir marka değeri haline geldiğini anlatan Beyazgül, şunları anlattı: "Ata tohumu ile 1 milyon isot fidesi ürettik. 800 bin adet fideyi çiftçilere verdik. Çiftçilerimize destek olsun diye fide dağıtımı yaptık. Belediyemiz bünyesinde birçok seramız var. 350 dönüm üzerinde de buğday yetiştiriyoruz. Tarım alanında gerçekten büyük adımlar attık. Bu kadar fideyi ürettiğiniz zaman 3 ila 3.5 milyon lira civarında para tutuyor. Biz ise 23 bin liraya üreterek tasarruf sağladık."

GES İLE YATIRIM HIZLANDI

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli en yüksek şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, yılda 3 bin saatin üzerinde güneşlenme süresiyle güneş enerjisi üretiminde büyük potansiyel barındırıyor. Şanlıurfa'nın güneş potansiyelini enerjiye dönüştürmek için çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarını hızlandırdı. Bugüne kadar 21.75 megavat GES yatırımını hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm enerji giderlerinin yüzde 10'unu bu yatırımdan karşılıyor. GES yatırımlarını aralıksız sürdüren belediye, 2024'te 44 megavat santrali devreye alacak. Böylece belediyenin toplam enerji ihtiyacının yüzde 30'u güneşten karşılanacak.

30 MİLYON TL GELİR ELDE EDECEK

Üretilen enerjinin mahsuplaşma metodu ile tükettikleri enerjiden düşürüleceğini belirten Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Mevcut enerji tarife birim fiyatları ile belediyemiz aylık yaklaşık 10 milyon TL gelir elde ediyor. 2024'te devreye alacağımız GES'lerle bu rakam 30 milyon TL'ye çıkacak" dedi. Uzun vadede belediyenin tükettiği enerjinin tamamını güneşten karşılamayı hedeflediklerini anlatan Beyazgül, "Aylık 100 milyon TL civarında enerji bedeli elde edeceğiz. Bu yatırıma dönüşecek" diye konuştu. Şanlıurfa'nın en fazla enerji bedeli ödeyen şehirlerden biri olduğunu anlatan Beyazgül, "Biz GES yatırımlarıyla bunu avantaja dönüştürüyoruz. Kendi GES'lerimizi ve rüzgâr güllerimizi kurarak inşallah enerjimizi tamamen ücretsiz bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

RÜZGÂR TÜRBİNİ DE KURACAĞIZ

RüzgÂr türbini de kurmayı hedeflediklerini anlatan Beyazgül, şöyle devam etti: "Rüzgâr Ölçüm İstasyonu ile Rüzgâr Türbini montajı öncesi testlerimiz devam ediyor. Buradaki incelemelerimiz sırasında bir rüzgâr gücü yoğunluğu olduğunu gördük. Hemen test çalışmalarına başladık, çok olumlu sonuçlar aldık. Testleri tamamlandıktan sonra rüzgârgüllerimizi kuracağız. Bütün bunlar sağlandıktan sonra Şanlıurfa enerji bedeline ödediği ücreti yatırıma ödeyecek. Kırsal ve merkezde çok daha büyük yatırımlar yapacağız."

HAYVANCILIKTA YENİ ÖNLEMLER SUNULUYOR

Şanlıurfa'nın hayvancılıkta daha da iyi noktaya taşınması için şehrin bir çok ilçesinde mezbahane yatırımlarını hayata geçirdiklerini anlatan Beyazgül, "Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Hilvan, Halfeti ve Suruç ilçelerinde modern mezbahaneler yaptık. Viranşehir mezbahanesini de inşası devam ediyor. Ocak 2024'te açacağız" dedi. Birecik ve Viranşehir ilçelerinde de Canlı hayvan borsalarının inşaatının devam ettiğini anlatan Beyazgül, Ocak 2024'te buranın da açılışının yapılacağını kaydetti. Beyazgül, "Bu hayvan pazarları ile kayıt dışı alım ve satımın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca canlı hayvan sevkiyatlarını da kontrol altına alacağız. Burada hayvan alım ve satım işlemler de veteriner hekimler kontrolünde yapılacak. Böylece halk sağlığı da korunacak" diye konuştu.