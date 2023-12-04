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Haberler Ekonomi EİB’nin Kasım ayı ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı

EİB’nin Kasım ayı ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı

HABER MERKEZİ
EİB’nin Kasım ayı ihracatı 1,6 milyar dolara yaklaştı
EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), Kasım ayında ihracatını yüzde 2'lik artışla 1 milyar 549 milyon dolara taşıdı. EİB'nin 2022 yılı kasım ayı ihracatı 1 milyar 522 milyon dolar olmuştu. Ege Bölgesi'nde sanayi ürünleri ihracatı yüzde 3'lük artışla 794,8 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü de ihracatını yüzde 3'lük gelişimle 672 milyon dolara yükseltti. Egeli maden ihracatçıları kasım ayında 82,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. Kasım ayında İzmir 1 milyar 486 milyon dolarlık tutarla Ege Bölgesi ihracatından aslan payını aldı. İzmir'in ihracatına iki serbest bölgenin katkısı kasım ayında 290 milyon dolara ulaştı.
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