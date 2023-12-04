Görme engelli Zülal Togg’un gözleri oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geliştirdiği uygulama ile Togg'un gözü olan görme engelli genç girişimci Zülal Tannur ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir araya geldi.

TEKNOFEST'te başarısıyla ödüllendirilen Zülal Tannur, Türkiye'yi gururlandırdı.

"MAKİNELERE GÖZ ÜRETTİK"

Doğuştan yüzde 5 görme oranına sahip olarak dünyaya gelen Zülal Tannur, tasarladığı mobil uygulama 'From Your Eyes' ile araçların seyir halindeyken yoldaki objelerin tanınmasını sağladı. Tannur, "Biz, sadece görme engelli insanlar için değil göremeyen makineler için de teknoloji üretiyoruz. Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren, sizin için kaza tahminlemesi yapan akıllı araç asistanı yarattık. Togg'un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. Togg'un görebilmesini sağlıyoruz, Togg'un gözü olduk" dedi. Bakan Kacır da, "Zülal engelleri aşan, ilham veren örneklerden biri. Zülal bir küresel girişim olarak günden güne büyük başarılara imza atacak ve engelsiz yaşam adına, engelleri aşan bireyler adına ilham kaynağı olmaya devam edecek" diye konuştu.