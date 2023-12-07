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Haberler Ekonomi 2.4 milyar dolar dış finansman sağlandı

2.4 milyar dolar dış finansman sağlandı

HABER MERKEZİ
2.4 milyar dolar dış finansman sağlandı
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgenin kalkındırılması amacıyla bu yıl Avrupa Konseyi Kalkınma, Dünya, Avrupa Yatırım, İslam Kalkınma ve Asya Altyapı Yatırım bankalarından yaklaşık 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağladıklarını bildirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden inşası amacıyla dış finansman temini çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, bu kapsamda Asya Altyapı Yatırım Bankasının Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağladığını ifade etti.
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