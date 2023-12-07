Emekliye enflasyon oranında zam

Milyonlarca SGK ve BAĞKUR emeklisinin merakla beklediği maaş zam oranları enflasyon oranında artacak. Yüzde 33.66 oranındaki 5 aylık enflasyona göre en düşük emekli SGK ve BAĞKUR emeklisinin maaşı 10 bin lirayı geçecek. Öte yandan 2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplinle enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Enflasyona göre emekli maaş tablosu şu şekilde olacak.