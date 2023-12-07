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Haberler Ekonomi Güneşe 100 milyon dolarlık yeni yatırım

Güneşe 100 milyon dolarlık yeni yatırım

HABER MERKEZİ
Güneşe 100 milyon dolarlık yeni yatırım

Güneş enerjisi alanında dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda bugüne kadar yapılan 500 milyon dolarlık yatırıma ilave olarak 2024 yılında 100 milyon dolarlık yeni bir yatırım daha yapılacak.

Şu anda günlük 4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak panel üreten fabrikada kapasite artırımı ile birlikte 20 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaya denk panel üretimi gerçekleşecek. Bu kapsamda yıl sonu değerlendirmesi ve 2024 yılı hedeflerini açıklamak üzere Kalyon PV'nin Ankara Malıköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan dev fabrikasında bir toplantı düzenlendi.

KAPASİTE 5 KAT ARTACAK

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Lütfi Elvan, "Kalyon PV fabrikasının bir örneği AB ve ABD'de dahi yok İthal ettiğimiz ürünleri yüzde 80 yerlilikte üretmeye başladık" dedi.

Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi ise "Yıllık 2 GW'lık güneş paneli üretiyoruz. Hedefimiz, üretim kapasitesini 10 GW'a çıkarmak" dedi.

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