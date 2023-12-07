İş dünyasında temsil krizi

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dermekleri Federasyonu (BASİFED) ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevinin son günlerinde ziyaret etti. Bu ziyarette "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmesi talep edildiği" yönündeki haberler ise hala tartışılmaya devam ediyor.

Önceki akşam Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) organizasyonundaki Başkanlar Kurulu toplantısında bir araya gelen İzmir iş dünyasını temsil eden oda, dernek ve federasyon başkanları arasında bu konu tartışma yarattı.

"ODALAR TEMSİL EDER"

Söz alan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, ziyaretlerin sanki tüm İzmir iş dünyasını temsilen yapıldığına yönelik bir algı oluşturulduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledi.

İki isim, iş dünyasının ana omurgasını odaların oluşturduğunu ve iş dünyasını temsil eden kurumların SİAD'lardan önce ticaret ve sanayi odaları olduğunu vurguladı. Bunun üzerine Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer ile BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı, bu söyleme tepki gösterdi.

Kısa süreli yaşanan gerginlikte Şükürer ve Kasalı, odaların tabii ki iş dünyasının en önemli kuruluşları arasında yer aldığını ancak SİAD'ların demokratik sistem içerisinde iş dünyasının görüşlerinin daha serbestçe yansıtmasını sağlayan oluşumlar olduğunu ve iş dünyasının odalar üzerinden ifade edilemeyen bazı görüş ve fikirlerinin SİAD'lar aracılığıyla daha net dile getirilebildiğini belirtti.

İki isim, odaların kanunla kurulduğunu ve aidatlarını da kanun üzerinden aldığını belirterek, SİAD'ların gönüllülük esasıyla çalıştığına dikkat çekti. Bu arada Yorgancılar ve Özgener, ilk ziyaretlerin ardından yaşanan tartışmaya rağmen BASİFED tarafından bu defa CHP lideri Özgür Özel'den randevu istenmesinin de doğru olmadığını ifade ettikleri kaydedildi