Pınar’dan 50. yıla özel anlamlı proje

YAŞAR Topluluğu markalarından Pınar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın aracılığı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliğiyle deprem bölgesindeki çocuklar için eğitime destek yolculuğuna başlıyor. Pınar, TEGV'in Ateşböceği Öğrenim Birimleri'ne bir yenisini ekleyerek deprem bölgesindeki çocuklara ulaşmayı ve bilimi keşfetme yolculuklarına destek olmayı hedefliyor. Tasarım Mucitleri Ateşböceği ilk durağında Adıyaman'daki çocuklarla buluşuyor. Adıyaman sonrasında deprem bölgesinde çocuklarla buluşmaya devam edecek olan Pınar, 5 yılda 7.500 çocukla bir araya gelecek. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yeteneklerinin farkında olarak büyümesini önemsiyoruz" dedi.