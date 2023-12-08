Başarılı zeytinyağı ihracatçılarına ödül

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, bir otelde, 2022 yılında zeytin ve zeytinyağı ihracatının yıldızı olan firmalar için "2022 yılı Zeytin-Zeytinyağı İhracat Ödül Töreni" düzenledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, yılın 11 ayında yaklaşık 233 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını, 2022'nin aynı dönemine göre az da olsa artıda olunduğunu belirtti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ise sofralık zeytin ihracatının bir önceki sezona kıyasla tutar bazında yüzde 7 artarak 184 milyon dolara yükseldiğini ifade etti. 2022 yılında en fazla ihracat yapan 10 firma ödüllendirildi. Ödül törenin ardından Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal "Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler" başlıklı bir sunum yaptı. "Zeytincilikte Dünya ve Türkiye: Sektörel İnceleme ve Gelecek Perspektifleri" adlı panel düzenlendi.