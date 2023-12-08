  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Engelli ve yaşlı aylıkları yatırıldı

Engelli ve yaşlı aylıkları yatırıldı

HABER MERKEZİ
Engelli ve yaşlı aylıkları yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz." ifadesini kullandı. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay hak sahiplerine 1 milyar 437 milyon lira engelli aylığı ile 1 milyar 777 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına itibarıyla yatırıyoruz" dedi. Bakan Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA