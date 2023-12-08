Sanayi kapasitesi yıllık bazda 4 bin 873 oldu

TÜRkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kasımda onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 873 oldu. Toplam çalışan sayısı, kasımda yüzde 3,5 artışla 3 milyon 986 bin 827 olarak hesaplandı. TOBB, kasım ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 4 bin 873'e yükseldi. En çok kapasite raporu düzenlenen iller İstanbul (1263), İzmir (328), Bursa (319), Ankara (316), Konya ve Kocaeli (201'er) oldu.