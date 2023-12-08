Staj yapan anneye erken emeklilik fırsatı

ÇALIŞAN anneler için doğum borçlanması dışında staj imkanı da erken emeklilik sağlıyor. Staj sigortası borçlanma için geçerli sayılıyor ve staj sonrası doğum yapmak yaş şartını düşürüyor. Staj sigortası, ev kadınları ve çalışan annelerin, "vergi indirimi" de işçilerin emeklilik hakkına erişimi kolaylaştırıyor. Staj sigortası olan kadınların ilk sigorta girişleri doğum borçlanması yaptıkları süre kadar geriye çekiliyor. Öğrenciliğinde staj sigortası yaptıran kadınlar, normal sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları için de doğum borçlanmasına gidebiliyor.

1 GÜNLÜK BORÇLANMA YETERLİ

BİR günlük borçlanma (143 lira) bile yeterli olabilir. Staj süreleri borçlanılarak yaş geriye çekilebilir. Örneğin, 1992'de bir ay staj yapıp kısa vade sigorta primi ödenen bir kadın 1996'da çalışmaya başladıysa bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar borçlanma yapabiliyor. Primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanarak emekliliği öne çekebiliyor. Sigorta başlangıç tarihi 1992'ye çekileceği için emeklilik yaşı da 58'den 54'e iniyor. Çalışan işçiler meslek hastalığı, memurlar da vazife malulü kapsamında bulunuyor. İşini yapmaya engel sağlık sorunu olanlar vergi indirimi talebinde bulunarak erken emekli olabilir. Engelli vatandaşlar her yıl belirlenen miktarda vergi indirimi alarak gelirlerini artırarak erken emeklilik fırsatı yakalıyor.