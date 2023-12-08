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Haberler Ekonomi Tekne harçlarında indirim yapıldı

Tekne harçlarında indirim yapıldı

HABER MERKEZİ
Tekne harçlarında indirim yapıldı
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini düzenleyen Torba Yasa Teklifi'nde amatör balıkçıları da rahatlatacak bazı düzenlemeler yapıldı. Önerge ile yapılan değişiklikler şöyle: Amatör balıkçılık ve denizcilik yapan vatandaş için indirim geldi. 5 ila 12 metre arasındaki teknelerin harç artışlarında indirime gidildi. Bu aralıktaki tekneler 3 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında para ödeyecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilen bilgilerden sorgu başına 25 kuruş katılım payı alacak. Buna istisna getirildi.
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