Tekne harçlarında indirim yapıldı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye verilmesini düzenleyen Torba Yasa Teklifi'nde amatör balıkçıları da rahatlatacak bazı düzenlemeler yapıldı. Önerge ile yapılan değişiklikler şöyle: Amatör balıkçılık ve denizcilik yapan vatandaş için indirim geldi. 5 ila 12 metre arasındaki teknelerin harç artışlarında indirime gidildi. Bu aralıktaki tekneler 3 bin 500 ila 7 bin 500 lira arasında para ödeyecekler. Gelir İdaresi Başkanlığı, bazı kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilen bilgilerden sorgu başına 25 kuruş katılım payı alacak. Buna istisna getirildi.