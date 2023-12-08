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Haberler Ekonomi Turizm ve ticaret fuarı birlikte açıldı

Turizm ve ticaret fuarı birlikte açıldı

HABER MERKEZİ
Turizm ve ticaret fuarı birlikte açıldı
"TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi" ile "TTI İzmir Outdoor 2. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı" kapılarını açtı. Fuarda birçok ülke stantlarında renkli tanıtımlar yaptı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türkiye'nin dünyada rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörler arasında turizmin başı çektiğini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen, aynı anda açılışı yapılan iki fuarla birlikte 9 Aralık'a kadar sürecek.
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