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Haberler Ekonomi Türkiye doğalgaz ihracatını artırdı

Türkiye doğalgaz ihracatını artırdı

HABER MERKEZİ
Türkiye doğalgaz ihracatını artırdı
YAKIN zamanda kurulması planlanan gaz merkezi ile enerjide kilit ülke olmaya hazırlanan Türkiye, Karadeniz'deki üretiminin ardından gaz ihracatında da elini güçlendirmeye başladı. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR)'in raporuna göre; Eylül ayında İsviçre'ye 104,62 milyon metreküp, Bulgaristan'a 70,29 milyon metreküp, Yunanistan'a 21,22 milyon metreküp, Kuzey Makedonya'ya 0,15 milyon metreküp doğalgaz ihracatı gerçekleştirildi. Böylece, geçen yıl Eylül ayında toplam 118 milyon metreküp olan gaz ihracatı, bu yıl aynı dönemde 196 milyon metreküpe yükseldi.
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