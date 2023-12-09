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Haberler Ekonomi Ege Üniversitesi 128 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Ege Üniversitesi 128 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Ege Üniversitesi çeşitli braşlarda görevlendirilmek üzere 128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 4 Aralık tarihinde başlayan başvurular için son tarih 18 Aralık olarak açıklandı. Peki Ege Üniversitesi personel alımı için başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Hangi branşlarda personel alımı yapılacak? İşte Ege Üniversitesi personel alımına dair tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 128 personel alımı gerçekleştirilecek. Üniversite bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki Ege Üniversitesi personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? İşte tüm merak edilenler...

Ege Üniversitesi 128 personel alacak! İşte başvuru şartları ve ekranı...

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle
aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6) Destek Personeli pozisyonları için aranan genel şartlara ek olarak; 7/24 saat esasına göre Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezimizde vardiyalı olarak çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak ve bunu
raporlamak.
7) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı,
ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı
KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.

Ege Üniversitesi 128 personel alacak! İşte başvuru şartları ve ekranı...

İSTENİLEN BELGELER
1) Başvuru Formu (Resmi Sitemizde yer alan form doldurulacaktır)
2) Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)
3) Fotoğraf (1 Adet)
4) KPSS Sonuç Belgesi
5) Kimlik Fotokopisi
6) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınacaktır.)
7) İkametgâh Belgesi (E-Devletten alınacaktır.)
8) Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge (E-Devletten alınacaktır.)

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