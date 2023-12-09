Ege Üniversitesi 128 personel alacak! İşte başvuru şartları ve başvuru ekranı...

EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına

engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

5) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle

aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

6) Destek Personeli pozisyonları için aranan genel şartlara ek olarak; 7/24 saat esasına göre Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezimizde vardiyalı olarak çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmamak ve bunu

raporlamak.

7) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak; lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P3) puanı,

ön lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (P93) puanı, ortaöğretim veya dengi okul (lise) mezunları içinse 2022 yılı

KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.