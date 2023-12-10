Kırmızı et fiyatları daha ucuz olacak

REKABET Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörüne yönelik başlattıkları incelemeye ilişkin, "En temel amacımız, tüketicilerin kırmızı eti daha ucuza tüketebilmesi ve pazarın daha rekabetçi olabilmesi için neler yapılabileceğini araştırmak.Kısa sürede tamamlamayı düşündüğümüz incelememizde, sorunlara yönelik çözüm önerilerine tüm ayrıntılarıyla yer vermeyi planlıyoruz" dedi. Son dönemde kırmızı et sektöründeki fiyat artışlarına yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Küle, "Perakendecilerin raf fiyatlarını belirlediği tespiti sonucunda idari para cezası tesis edildi" diye konuştu.