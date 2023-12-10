Orta Asya’dan gelen keyfiye hayat buluyor

Türk topluluklarının göç yollarında birbirlerini tanımalarını sağladığı rivayet edilen ve geçmişte poşu ya da şala benzer aksesuar olarak kullanılan keyfiye, İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde ustaların elinde yeniden hayat buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı enstitüde, unutulmaya yüz tutmuş dokumaları kazandırılması için "dokuma merkezi", "kumaş test-analiz laboratuvarı" ile "kök boya laboratuvarı" oluşturuldu. Yapılan araştırmalar kapsamında, Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan keyfiyenin yok olmak üzere olduğu ve el tezgahlarında üretiminin artık yapılmadığı tespit edildi.