Şeker, Türkiye’nin En Etkin 50 CFO’su arasında

Dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan havayolu Türk Hava Yolları'nın Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, her yıl geleneksel hale gelen "Türkiye'nin En Etkin 50 CFO" araştırmasında Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında gösterildi. Türk Hava Yolları'nda 8 yıla yakın bir süredir Genel Müdür (Mali) Yardımcısı olarak görev yapan ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Şeker elde ettiği başarı ile ilgili; "Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketinin bir üyesi olarak bu ödüle layık görülmek beni olukça mutlu ediyor. Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz, çok önemli başarıları tüm ekibimizle birlikte elde ettik. Güçlü performansımızı sürdürülebilir kılmak için yine hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım" dedi.