Güneş patlaması ne zaman olacak? Güneş patlaması ile elektrikler kesilecek mi?

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş patlaması, Güneş'in atmosferinde gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar, Güneş'in manyetik alan çizgilerinin ani bir şekilde yeniden düzenlenmesinden kaynaklanır. Manyetik alan çizgileri, Güneş'in yüzeyinde ve atmosferinde karmaşık bir ağ halinde bulunur. Bu çizgiler, Güneş'in enerjisini ve manyetik alanını düzenler.

Güneş patlamaları, Güneş'in atmosferinin bütün tabakalarını etkiler. Fotosfer, kromosfer ve korona gibi tabakalarda sıcaklığı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve diğer parçacıkları uzaya fırlatır. Bu parçacıklar, Güneş rüzgârı adı verilen bir akımla uzaya yayılır.