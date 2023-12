Harper’s Bazaar yılın en iyilerini seçti

HARPER'S Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri) Türkiye'de bu yıl ilk defa gerçekleştirilen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü supermodel Isabeli Fontana, oyuncu/model Karolina Kurkova ve eserleri dünyada yankı uyandıran fotoğraf sanatçısı Ellen von Unwerth'ün de katıldığı gecede Ajda Pekkan gibi Türkiye'nin ikonlarına ödülleri takdim edildi. Dünyada film, televizyon, sanat ve kültür dünyasından başarılı kadınların ödüllendirildiği organizasyonun İstanbul ayağı 9 Aralık Cumartesi günü, The Peninsula Istanbul'da gerçekleşti. Gecede cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.

YILIN İŞ İNSANI SEÇİLDİ

ÖDÜL töreninde Yılın İş İnsanı seçilen Zeynep Bodur Okyay'a da ödülünü takdim eden Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, ödül verirken yaptığı konuşmada, "Dünyanın ilk moda dergisi olan Harper's Bazaar bilgisiyle, birikimiyle, vizyonuyla ve hayata karşı duruşuyla nesillere her zaman ilham verdi. Bu geceki ödüller de sadece bireysel başarıları değil aynı zamanda toplumumuzun farklı alanlarındaki katkı sağlayan kadınları umutlandırmak için veriliyor. Bu özel günde ödül alan ve veren tüm isimleri şimdiden kutluyor ve gönülden tebrik ediyorum" dedi.