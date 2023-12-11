İzmir’e sağlık turizmi akını

Türkiye sağlık turizminde cazibe merkezi haline geldi. Özellikle obezite, saç ekimi, estetik cerrahi, diş ve göz hastalıkları konusunda gerçekleşen sağlık turizminden en önemli payı İzmir alırken, kente gelen turistler otelcilik sektörünü de hareketlendirdi. İzmir Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Cinel, "İzmir'i termal, ileri yaş, engelli ve özellikle wellness turizmi bakımından ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu alanlarda İzmir'in daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında hızla büyüdüğünü belirten Dr. Cinel, "İzmir medikal turizminde kendini geliştirmiş durumda. Ancak İzmir'i termal turizm, ileri yaş, engelli turizmi ve özellikle de wellness turizmi bakımından ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu alanlarda İzmir'in daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz" dedi.

50 BİN TURİST GELDİ

Sağlık turizmi kapsamında bu yıl en çok İrlanda ve İngiltere'den talebin olduğunu belirten Dr. Cinel, sıralamada Almanya, Suriye ve Azerbaycan'dan gelen turistlerin yer aldığını dile getirdi.

CAZİBE MERKEZİ OLDU

Sağlık turizminin İzmir'e yaklaşık olarak 100 milyon dolar girdi sağladığını öngörüyoruz. Türkiye'ye ise 2023 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 750 bin kişi tedavi için geldi. Yıl sonunda kişi sayısının 1,5 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde global sağlık turizm girdileri 1 trilyon dolar civarında. Türkiye'de ise bu rakam yaklaşık 10 milyon dolar. Toplam global sağlık turizminden yüzde 1 pay alıyoruz. Bu payı yükseltmek için daha fazla tanıtıma ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak bir sağlık turizmi yönetim birimi olmalı" diye konuştu.

Türkiye Otel Yöneticileri Derneği (TROYD) Ege Bölge Başkanı Aydın Tokbaş ise Türkiye'nin sağlık konusunda ilerlemeye başladığını belirterek "Türkiye bu alanda birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi durumda. Sağlık turizminde özellikle İzmir'de çok iyi doktor ve cerrahlarımız bulunuyor. Turistler genellikle estetik, diş, göz ve obezite gibi konularda tedaviye geliyor. Hastanelerimiz gibi otellerimiz de sağlık turizminden pay alıyor. Türkiye bu konuda cazibe merkezi olan bir ülke haline geldi" dedi.

BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

Sağlık turizminin, sektör olarak daha iyi yerde olması gerektiğini vurgulayan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise "Sağlık turizmi konusunda daha çok yol var. Sağlık turizmi pazarlamasıyla uğraşan paydaşlarımız bu işin biraz kolayına gidiyor. İstatistiklere bakıldığında birinci sırada obezite daha sonra estetik ve göz tedavilerinin sağlık turizminde öne çıktığı görülüyor. Bu döngünün dışına çıkılıp artık onkoloji, kalp ve beyin cerrahisi hastalarını getirmemiz gerekiyor" dedi.