Muğla’da ceviz tesisi kuruldu

MUĞLA'NIN Kavaklıdere ilçesinde, yörenin coğrafi işaretli cevizlerinin işlenerek değer kazanması amacıyla kurulan tesis hizmet vermeye başladı. Kavaklıdere ilçesinde coğrafi işaretli cevizin ürün kalitesi ve pazar imkanının artırılması amacıyla çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Kavaklıdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının destekleri ile ceviz kırma, boylama, taşıma bandı, çuval ağzı dikme makinelerinin bulunduğu, günlük 3 ton ürün işleme kapasitesine oldu- Son yıllarda Türkiye'de sağlık turizmi alanında hızlı bir büyüme yaşanırken, bu alandan 100 milyon dolarlık önemli pay alan illerden biri de İzmir oldu. Bu yıl İzmir'de 50 bin turist, sağlık turizmi kapsamında tedavi edilirken otelcilik sektörüne de olumlu yansımaları oldu İzmir'e sağlık turizmi akını yor. hastakapasitesine sahip tesis kuruldu.