Şimşek ve Erkan İspanya yolcusu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB dönem başkanlığını da yürüten İspanya'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile 14-15 Aralık'ta yatırımcı toplantılarına katılacak. Bakan Şimşek ve Erkan, burada 2 trilyon doları yöneten banka ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek. Şimşek'in ziyaretinde Türk-İspanyol şirketlerinin üçüncü ülkelerde işbirliği yapmasına ilişkin konular da ele alınacak. Buna göre, her iki ülke şirketlerinin güçlü olduğu pazarlardaki fırsatlar değerlendirilecek.

Böylece, Türk şirketlerinin Latin Amerika, İspanya şirketlerinin de Türk Cumhuriyetleri ve Kafkaslarda daha fazla iş yapmasının önü açılacak. Ziyareti kapsamında İspanya Ekonomi, Ticaret ve İşletmeden Sorumlu Birinci Başkakan Yardımcısı ve Bakanı Nadia Calvino Santamaria ile görüşecek olan Şimşek, İspanya Merkez Bankası ve Basel Bankacılık Denetleme Komitesi Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile de görüşme yapacak. Şimşek'in İspanya ziyareti, bu ülkenin AB dönem başkanlığını yürütüyor olması nedeniyle de önem taşıyor. İspanya, Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.