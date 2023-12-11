Venezuela Türkiye’den turist çekmeyi hedefledi

VENEZUELA Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, ticari ve tarım sektörleri açısından önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, turizm alanında da öncelikli hedef olarak gördükleri Türkiye'den daha fazla turist çekmeye odaklandıklarını söyledi. Paredes, "Biz Türkiye'yi Türk mutfağından, Türk romanlarından ve televizyon dizilerinden de tanıyoruz ama bunun da ötesinde ilişkileri hükümetler olarak geliştiriyoruz. Artık öncelikli hedef olarak Türkiye'den turist çekmeye odaklandık. Venezuela, gerçekten istediğinizi bulabileceğiniz çeşitliliğe sahip" dedi.

İzmir'de düzenlenen 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi'ne (TT İzmir) beraberindeki heyetle katılan Paredes, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen yılki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası turizmin geliştirmesi için mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Paredes, bu çerçevede Türkiye'nin Venezuela'da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldığını, kendilerinin de İzmir'deki fuara katılarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile bir toplantı gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Konuk Bakan, Türk Hava Yolları'nın ülkesine uçuşlarını da son 5 yılda haftada birden sekize çıkardığını vurguladı.