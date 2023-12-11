Yatçılık sektörü amacına ulaştı

TÜRKİYE Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün süren '5'inci Uluslararası Yatçılık Sektörü (International Yatching Sector) Kongresi'nin amacına ulaştığını belirtip, "Amacımıza ulaştık. Bunun için mutluyuz. Büyük bir aile olduğumuzu ve birlikte neler başarabileceğimizi gördük" dedi. Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından bu yıl 5'incisi Marmaris'te gerçekleştirilen Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi'nin son günü seminer ile devam etti.