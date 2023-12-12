“2025’te istikrar dönemi gelecek”

TBMM'DE bütçe maratonu başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında Meclis'te konuştu. Cari açığın, enflasyonun ve işsizlik rakamlarının gerileyeceğini vurgulayan Yılmaz "Ekonomimiz kesintisiz büyümeyi sürdürüyor. IMF'in öngördüğü yüzde 4 büyüme seviyesini aştık. Dezenflasyon politikalarımızın devamlılığı sağlanarak 2025 yılında istikrar dönemine geçilecek; enflasyondaki gerileme hız kazanacak, öngörülebilirlik artacak ve 2026 yılında enflasyon yeniden tek haneye çekilecektir" dedi.