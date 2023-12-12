Enflasyona karşı asgari ücret kalkanı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil etti. Bakan Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yürütülen toplantıda; işveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRKİŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üstlendi. İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzer 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde; enerji işçisi, kara yolu işçisi, AVM işçisi ve sağlık işçisi olmak üzere 4 asgari ücretli işçi de yer aldı.

1 YILDA YÜZDE 107 ZAM

Toplantı öncesi Bakan Vedat Işıkhan açıklamalar bulundu. Asgari ücretin 2023 yılında net 11 bin 402 liraya çıkarak nominal olarak 61 kata, reel olarak ise yaklaşık 3 katına çıkarıldığını anımsatan Işıkhan, "2023 yılında toplamda yüzde 107'lik bir zam oranı ile hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesi gösterdik. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi, refah artışından da pay vermiş olduk. İnşallah 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Bugüne kadar hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizin yanında olduysak, bugün de aynı hassasiyetle hareket edeceğiz" dedi.