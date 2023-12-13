Barajlar ve göletlerin dolması yüz güldürdü

İzmir'in en önemli tarım bölgelerinden Küçükmenderes havzasında, çiftçilerin Kasım ve Aralık aylarındaki bol ve bereketli yağışların ardından yüzü nihayet gülmeye başladı. Yaz ve sonbahar mevsimin yüksek kuraklıkla geçmesi nedeniyle endişelenen bölge çiftçisi su seviyelerinin her geçen gün yükselmesiyle rahatladı. Bölgede, yılda rahatlıkla üç ürün alınabildiğini hatırlatan Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, "Son yağışlar bize umut oldu. Günümüzde kısıtlı su kaynaklarımızı en verimli ve doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu da vahşi sulama yerine damla sulama ve az su isteyen doğru ürünlere yönelmekle olacak" dedi.