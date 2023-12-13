Bilançolara makyaj hilesine yakın takip

Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan, şirketlerde eskiye oranla daha sık yaşanan mali suçları ve suiistimalleri anlattı. Firmaların mali işlemlerini denetleyen, patronların talebiyle firmalarda çalışan suiistimallerini araştıran Aslan, belirsizlik dönemlerinde her türlü suiistimalin dikkat çekici şekilde arttığını söylüyor. Özellikle döviz kurlarında yaşanan ani hareketlerin ve enflasyona bağlı maliyet artışlarının şirketlerde finansal suiistimallere zemin hazırladığına işaret eden Fikriye Aslan, kredi almanın zorlaştığı bu dönemde bilançolarda eskiye oranla çok daha fazla nitelikli usulsüzlükle karşılaştıklarını söyledi. Denetledikleri işletmelerde "Bilançoların gerçeğe uygunluğunu, tahsilatların gerçek olup olmadığını, karşılığında ne kadar hizmet satın alındığını ve cari işlem sonuçlarını" incelediklerini belirten Fikriye Aslan,"Şu günlerde en çok karşılaştığımız olay mali tablo hileleri" dedi. Öz kaynakları sıkıntıya girmiş, kredibilitesi zarar görmüş, maliyetleri ve ciroları çok hızlı değişmiş firmalarda krediye erişim için "Makyaj" adı altında çok fazla "Kalem oynatıldığını" belirten Aslan, aktiflerini yüksek gösteren firmaların bu şekilde krediye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. İhtiyaç duyulan kredinin miktarına göre makyajın boyutunun da büyüdüğünü belirten Aslan, bazı firmalar için bu usulsüzlükler makyaj düzeyinde kalırken bazıları içinse makyajı aştığını belirtti.

HİLE YÜZDE 20 ARTTI

Firmaların kredibilitelerini yüksek göstermek için yapacakları usulsüzlüklerin ise çok fazla yolu olduğunu belirten Aslan, "Hilenin izini sürmeye mali tablolardan başladıklarını açıklıyor. Aslan, böyle bir suiistimalin bütün boyutlarıyla tespitinin 3 aydan 6 aya kadar sürebildiğini ifade ediyor. "Sahte faturalar bize kokar" diye konuşan Aslan, en çok yapılan mali tablo hilelerinden birinin ciroyu yüksek göstermek olduğuna işaret ediyor. Firma fazladan fatura kestirir, raporlama bittikten sonra malları iade alır. En sık yapılan şey bu" dedi. Suistimallerin pandemiden bu yana yüzde 20 arttığına işaret eden Aslan, "Fatura yaratma ve fatura oynamada sahtecilik yüzde 20 arttı. Uzaktan çalışmanın çok güzel yönleri var ama denetimi zorlaştırdı" dedi.

HİLENİN ÇÖZÜMÜ: STOK TAKİBİ VE ENVANTER DENETİMİ

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Şerif Yıldız, yıl sonlarına doğru bazı şirketlerde hile olaylarının arttığını söyledi. Başkan Yıldız, vergi kaçırmanın ve kayıt dışının önüne geçilmesi için stok takibi ve envanter denetimi şeklinde iki çözüm bulunduğuna dikkat çekti. Vergi kaçırma yöntemlerinden birinin de yanıltıcı ya da sahte fatura olduğunu belirten Şerif Yıldız, "Olmayan mal satılmış gibi gösteriliyor. Bunun çözümü stok takibi. Demir çelik sektöründe üretim aşamasından satışa kadar yakın takip ediliyor. Tanımlı mal fiziken takip ediliyor. Demir çelik sektörü gibi tüm sektörlere yaygınlaşması gerekiyor. Yeni mevzuat taslak halinde yürürlüğe girecek. Maliye Bakanlığı da bu konuda çok yoğun çalışıyor" diye konuştu.