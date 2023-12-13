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Dış ticaret haddi 11 puan arttı

HABER MERKEZİ
Dış ticaret haddi 11 puan arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında dış ticaret haddinin önceki yılın aynı ayına göre 11 puan artarak 86,2 olduğunu açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 arttı. İhracat miktar endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı.
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