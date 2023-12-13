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Haberler Ekonomi Jandarma Genel Komutanlığı 40 personel alımı yapacak! Jandarma personel alımı başvuru ekranı...

Jandarma Genel Komutanlığı 40 personel alımı yapacak! Jandarma personel alımı başvuru ekranı...

Jandarma Genel Komutanlığı'na açıktan temin yoluyla 29 devlet memuru ve 11 sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. 8 Aralık tarihinde başlayan başvurular için son başvuru tarihi 24 Aralık olarak belirtildi. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı için gereken şartlar neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılıyor? İşte jandarma personel alımına ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'den yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 29 devlet memuru ile 9'u destek personeli ve 2'si tekniker olmak üzere 11 sözleşmeli personel temin edilecek. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve detaylarını merak ediyor. İşte jandarma personel alımına ilişkin başvuru şartları ve başvuru ekranı...

Jandarma Genel Komutanlığı 40 personel alımı yapacak! Jandarma personel alımı başvuru ekranı...

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.sbb.gov.tr (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.
b. Başvurular 08 Aralık 2023 tarihinde başlayıp, 24 Aralık 2023 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.
c. Adayların ilan metninin tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.
ç. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d. PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.
e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular PTS'de ilan edilecektir.

İLANA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma Genel Komutanlığı 40 personel alımı yapacak! Jandarma personel alımı başvuru ekranı...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Müracaatların son günü itibariyle (24 Aralık 2023) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar da belirtilen şartlara sahip olmak.
ç. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), Tekniker (Elektronik sistemler elemanı) kadrosu için (P93), destek personeli kadrosu için (P94) puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
d. Tablo'daki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak,
e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Jandarma Genel Komutanlığı 40 personel alımı yapacak! Jandarma personel alımı başvuru ekranı...

Başvurular 08-24 Aralık 2023 tarihleri arasında PTS üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır.

Adaylar sadece bir unvanda başvuru yapabilecektir.

Uygulamalı meslek bilgisi ve/veya mülakat sınavına çağrılan adaylara, sınav öncesinde "Tercih Öncelikleri Çizelgesi" ile il tercihleri alınacaktır. (Birden fazla il de bulunan unvanlar için)


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