Koç Üniversitesi İzmir’e mi geliyor?

Sahipleri arasında Koç Holding'in yönetim kurulu üyesi Caroline Koç'un da olduğu Buca'daki 28 hektarlık yeşil alanın statüsünü 'Yüksek Öğrenim Alanı' ve 'Kentsel Gelişme Alanı' olarak değiştiren imar planı askıya çıktı. İlk edinilen bilgilere göre plan değişikliği yapılan alana Koç Üniversitesi'nin bir kampüsü açılmak isteniyor.

28 HEKTARLIK ALAN

Kamuoyunda Giraudlar'ın çiftliği olarak bilinen ve sahipleri arasında Koç Holding'in eski yönetim kurulu başkanlarından merhum Mustafa Koç'un eşi ve holdingin hali hazırdaki yöneticileri arasında olan Caroline Koç'un da bulunduğu arazi tekrar kent gündeminde. Giraudlar'a çiftlik bölgesini de içine alan 28 hektarlık alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği askıya çıkarıldı. Hali hazırdaki imar planlarında "Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan" ve "Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan" statüsüne sahip bölgeye 'Yüksek Öğrenim Alanı' ve 'Kentsel Gelişme Alanı' eklendi. Bahse konu alanların özel mülkiyete haiz olması ve halihazırda uygulama görmemiş mülkiyetlerden oluşması sebebiyle kentin ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda sosyal donatı alanlarını arttırıcı yönde plan değişikliği yapılması öngörüldü.