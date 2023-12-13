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Haberler Ekonomi Rekabet Kurumu’ndan Meta’ya soruşturma

Rekabet Kurumu’ndan Meta’ya soruşturma

HABER MERKEZİ
Rekabet Kurumu’ndan Meta’ya soruşturma
REKABET Kurumu, 'Threads' uygulamasını 'Instagram' ile bağlayarak rekabet ihlalinde bulunduğu öne sürülen Meta Platforms Inc. (Facebook) hakkında soruşturma başlattı. Rekabet Kurumu, Meta Platforms Inc.'nin 5 Temmuz 2023'te kullanıma sunduğu 'Threads' isimli uygulamayı, 'Instagram' uygulaması ile bağlayarak piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına ilişkin ön araştırma yaptı. 23 Kasım'da gerçekleştirilen toplantısında, bulguları yeterli bulan Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Threads hesabını silmek isteyen kullanıcıların, Instagram hesabını da silmek zorunda bırakılmasıyla ilgili endişelerin devam ettiği kaydedildi.
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