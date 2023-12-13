Şimdi TROY zamanı

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY) ile ilgili 31 Mart 2016 tarihinde BBDK' dan faaliyet izni alındı. Visa ve Master Card ile rakip olan ve Türkiye'de yaygın olmayan Discover Financial ile 2017 yılında sözleşme yapılarak TROY Card ismiyle tüm dünyada kullanılmaya başladı. VİSA ve MASTER CARD ile yaptığınız tüm işlemleri TROY CARD ile de yapabiliyorsunuz. 2016'da kurulan sistem aradan 7 yıl geçmesine rağmen yeterince anlatılamadı ve duyurulamadı. Ta ki İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımla İsrail mallarına ve sermayesine boykot ile gündeme gelene kadar. İşte bu boykotla TROY kart kullanımı artmaya başladı. TROY kullanımının artmasında insanların bireysel tepkileri rol oynuyor. Oysaki örgütlü davranmak gerekiyor.

ULUSLARARASI FİNANS ÇETESİ

15 milyon 207 bin emekliye devlet maaş ödüyor. 5 milyondan fazla kamu çalışanı devletten maaş alıyor. Biz devlet olarak 20 milyon insana neden TROY kart veremiyoruz? Bankalar hesap açtığınız da size sormuyor, neden bankamatik ve kredi kartını Visa veya Master Card yolluyor? Bankalar neden TROY CARD kullanılması için gerekeni yapmıyor? İşte hepimizin sorduğu sorular bunlar. Çünkü ödeme sistemleri dünya finans sistemi ile içiçe geçmiş durumda. Türk Devleti'nin zayıf karnı cari açık ve cari açığınızı dünyadan kredi ya da doğrudan yatırım bularak kapatmak zorundayız. Eğer devlet zorla TROY kart kullandırırsa veya bankalar insanları TROY Kart'a yönlendirirse Uluslararası finans çetesi hemen para musluklarını kapatarak Türkiye'ye operasyon çekiyor.

2.5 MİLYAR DOLAR BİZE KALSIN

İşte burada hepimize görev düşüyor. Buradan açık çağrımızdır. Visa ve Master Card için ödeyeceğimiz 2,5 milyar dolar ülkemizde kalsın. Cari açığımız kapansın. Ekonomik bağımsızlığımız için yapabileceğimiz hızlı ancak etkili bir adım atalım. İşçi ve Memur sendikalarına sesleniyoruz. Tüm üyeleriniz için kampanya başlatın. Üyelerinize ulaşın onlara öncülük ederek TROY CARD'a geçmelerini sağlayın. Başta TÜSİAD, MÜSİAD ve TOBB olmak üzere tüm derneklerdeki iş adamlarına ve esnaflara sesleniyoruz; cari açık en çok sizlere zarar veriyor. İşçilerinizle konuşun topluca organize edin maaş ödediğiniz bankalara topluca TROY CARD'a geçiş için müracaat ettirin.

KARTLARI TROY'A ÇEVİRELİM

Kendinizi Atatürkçü olarak tanımlıyorsanız "Tam Bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk'ün ülküsü için çalışanlarınızı TROY KART için yönlendirin. Kendinizi milliyetçi olarak tanımlıyorsanız, vatanımı milletimi seviyorum diyorsanız çalışanlarınızı TROY karta geçmek için yönlendirin. Kendinizi Müslümanım diye tanımlıyorsanız, ümmeti Muhammed için çalışanlarınızı TROY Karta yönlendirin. Başta valimiz olmak üzere tüm yerel idarecilere sesleniyoruz, kamu çalışanlarını TROY Kart'a geçmeye yönlendirin. İzmir'in önde gelen sanayi kuruluşlarından BMC, TÜPRAŞ, PETKİM, STAR Rafineri, İzmir Demir Çelik, Abalıoğlu Yağ Sanayii, Kocaer Haddecilik, Özkan Demir Çelik, Yaşar Holding, Habaş ve ismini burada sayamadığımız tüm şirketlerimizin bu kampanyaya öncülük etmelerini bekliyoruz. Çalışanlarınız yoksa kendiniz TROY Kart'a geçin, çevrenizdekileri geçmek için yönlendirin.

KART 1 HAFTADA GELİYOR

Bankaya gitmenize gerek yok bankanızın müşteri hizmetlerini aramanız ve mevcut kredi kart ve bankamatik kartlarınızı TROY Kart'a çevirmek istediğinizi söylüyorsunuz. Kartınız size 1 hafta içinde geliyor. İşte bu kadar basit bir hareket ile milli bir değerinize sahip çıkıyorsunuz. Tüm Basın kuruluşlarına da çağrımızdır; milli olan her şeye sahip çıkın gündemden düşmesine müsaade etmeyin.

Milli davaya sahip çıkanları ya da umursamayanları kamuoyunun gündemine taşıyın. TROY Kart sisteminin önce Türkiye'de büyüyerek dünyaya açılabilecek ölçeğe ulaşması gerekiyor. Bundan sonra TROY Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde yaygınlaşmalıdır. Bir sonraki adım ise İslam ülkeleri teşkilatlarında kullanılması olmalıdır. Zaten bu büyüklüğe erişen bir TROY kart konjektür gereği Balkan ve Afrika ülkelerinde kullanılmaya başlanacaktır. Bu konuda devlet destekli bir strateji mutlaka oluşturulmalıdır. Yeniasır olarak yerli ve milli olan tüm konuların takipçisi olduğumuz gibi TROY CARD konusunun da takipçisi olacağız.