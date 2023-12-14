550 milyon dolarlık üzüm ihracatı yapıldı

VALİ Enver Ünlü, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Enver Ünlü'yü Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Başkan Özkasap, sezon içerisinde üzüm ihracatının 440 milyon doları aştığını, yaş üzümle birlikte bu oranın 550 milyon dolara kadar çıktığını söyledi. Vali Ünlü, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.