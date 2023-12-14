İzmir’de ‘taşkın’ korkusu ev fiyatlarını düşürdü

İZMİR'DE geçtiğimiz haftalarda aşırı yağışlar ve fırtınadan dolayı oluşan deniz kabarması dolayısıyla Karşıyaka, Konak ve Alsancak'ta taşkınlar meydana gelmişti. Karşıyaka Mavişehir Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların evleri sular altında kalmıştı. Yaşanan olumsuzluklar semtteki emlak sektörüne yansıdı. Mavişehir'de konut arayışında olan vatandaşlar tercihlerini değiştirirken evlerini satılığa çıkaran mülk sahipleri ise konut fiyatlarını aşağı çekti.

DENİZE BAKAN EVLERDE DÜŞÜŞ

GAYRİMENKUL Yatırım Hizmetleri Ofisi Emlak Danışmanı Mustafa Elgün, İzmir'de yaşanan deniz kabarmasının Mavişehir bölgesindeki satılık ve kiralık ev rakamlarına olumsuz yansıdığını söyledi. Elgün, "Denize birinci sıra evlerde kiralaması ve satılması istenen evlerin mülk sahipleri, piyasa fiyatını aşağıya çekmeye başladı. İnsanlarda tedirginlik oluştu. İnsanlar 6 milyon ile 200 milyon arasında konsept daireler alıp üstüne de zarar görmek istemiyorlar. Yaşananlar hem satılık hem kiralık rakamlarını etkilemiş durumda. Taşkından sonra değer kaybı mantığı var" dedi.