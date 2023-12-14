Kalyon’dan yenilenebilir enerji hedefi: 5 yılda 10 milyar dolar yatırım

Kalyon Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Koçar, International Holding Companynin iştiraki International Energy Holdingin Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sine ortak olduğunu, bu stratejik anlaşmayla gelecek 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendirdiklerini belirterek, "Ayrıca, Kalyon PV'nin kararını aldığı ve çalışmalarına başladığı 2024 yatırımlarının toplam değeri ise 100 milyon dolar." dedi.

Koçar, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın enerji sektörü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkinin gelecek yıl da devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Bu çatışmanın, enerji piyasalarına yönelik özellikle doğal gaz ve petrol tedarik zincirleri üzerindeki belirsizlikleri artırarak enerji fiyatlarını etkilemeye devam edebileceğini dile getiren Koçar, şöyle konuştu:

"Bu durum, enerji şirketleri, karar alıcılar için stratejik planlamada ve risk yönetiminde daha fazla dikkat gerektirecek. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek siyasi sonuçlar, bölgesel istikrarsızlık ve enerji güzergahları üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle endişe verici. Özellikle Orta Doğu'nun enerji üretimi ve taşıma kapasitesi açısından kritik bir bölge olması, bu çatışmaların enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olabileceği anlamına gelmekte.

Bu durum, enerji tedarikçileri ve alıcıları arasında uzun vadeli anlaşmaların gözden geçirilmesi ve çeşitlendirilmiş enerji kaynaklarına yönelme ihtiyacını artırabilir. Politik gelişmelerin dışında önümüzdeki dönemde iklim krizinin etkileri, sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik olarak da hissedilecek. Zorunlu göçler, enerji altyapısı üzerindeki talepleri ve enerji tüketim değerlerini değiştirecek. Bu durum, yenilenebilir enerji sektörüne, düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması için bir fırsat oluşturabilir. Yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadelede etkili bir araç olarak ortaya çıkarken, aynı zamanda enerji güvenliğini artırmakta etkin bir rol oynayacaktır.

Kısacası, ne yazık ki savaşı ve bölgesel çatışmaları konuşmaya devam edeceğimiz ve bunun sonuçlarına göre ülkelerin pozisyon alacağı bir dönem devam edecek. Küresel ölçekte yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok konuşacağımız ve bu endüstriye yatırım iştahının artacağı bir dönem olacak."

"JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE UZUN SÜREN SAVAŞLAR, ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR"

Mustafa Koçar, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi jeopolitik gerilimler ve uzun süren savaşların, enerji arz güvenliğini etkileyebileceğini ifade ederek, "Bu çatışmaların, uluslararası siyaseti, üretimi, ticareti, lojistiği belirleyeceği bir dönem. Bizim de faaliyet alanımızdan biri olan enerji kaynaklarının üretimi, taşınması ve ticareti üzerinde belirsizlik yaratarak enerji piyasalarında dalgalanmalara neden olabilir." dedi.

Savaş bölgelerindeki enerji altyapısının zarar görmesinin, küresel enerji tedarik zincirini olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan Koçar, yine iklim krizine bağlı olarak artan zorunlu göçlerin enerji talebini etkileyebileceğini, göç nedeniyle nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde enerji talebinde artış gözlemlenebileceğini, bunun da enerji altyapısının artan talebi karşılayamamasına ve enerji kesintilerine yol açabileceğini anlattı.

Koçar, "Belirttiğim tüm gelişmelerin de ekonomiye pozitif/negatif etkisi olacaktır. Doğal kaynakların azalması, özellikle fosil yakıtların sınırlı olması da enerji arzını kısıtlayabilir. Bu durum, enerji fiyatlarında artışa ve enerji bağımlılığına bağlı olarak ekonomik dengesizliklere neden olabilir. Bu kırılganlıkların farkında olmak, enerji sektöründe stratejik planlamayı ve risk yönetimini önemli hale getirir. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş ve enerji verimliliği çabaları, bu kırılganlıklarla başa çıkma ve ekonomik istikrarı koruma konusunda önemli bir rol oynayabilir." diye konuştu.

"KALYON PV'NİN TOPLAM KAPASİTESİ 2 GİGAVATA ÇIKTI, HEDEFİMİZ ÜRETİM KAPASİTESİNİ DAHA DA ARTIRMAK"

Kalyon Holding CEO'su Koçar, 2023'te en büyük önceliklerinin Türkiye'yi derinden üzen deprem felaketinin yaralarını sarmak olduğunu, ilk andan itibaren afet bölgesinde yer aldıklarını, barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine, gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe, maddi-manevi tüm imkanlarıyla seferber olduklarını dile getirdi.

Koçar, 10 gün gibi kısa bir sürede Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde donatılmış 3 bin kişilik konteyner kent açtıklarına işaret ederek, "Felaketin ardından elimizi hiçbir zaman depremzedelerimizin üzerinden çekmedik." dedi.

Bu yıl daha kurumsal ve global bir marka olma yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Koçar, şu değerlendirmede bulundu:

"Yönetim kurulumuza başkan vekilliği görevi ile kamuda ve ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş Lütfi Elvan gibi değerli bir isim katıldı ve daha da güçlendik. Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız 2023'ü, ülkemize büyük ve başarılı projeler armağan ederek geçirmenin de gururunu yaşıyoruz. Romanya başta olmak üzere yeni pazarlara girdik. Uluslararası güçlü rakiplerimizi geride bırakarak kazandığımız Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesi kapsamında SNTGN TRANSGAZ ile projenin başlaması için imzalarımızı attık.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzu faaliyetlerimizin merkezine yerleştirerek Kalyon PV'deki yatırımlarımızı artırdık. Kalyon Holdingin güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan, AR-GE merkezi ve 4 farklı fabrikasıyla dünyanın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Kalyon PV, 2023 yılını gerek üretim kapasitesindeki artış gerek imza attığı AR-GE çalışmalarıyla çok verimli geçirdi. 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınan Faz-3 yatırımıyla birlikte Kalyon PV'nin toplam kapasitesi 2 gigavata çıktı. Hedefimiz ise üretim kapasitesini daha da artırarak Türkiye'nin yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarımızla sağlayarak ülkemizi daha yaşanılabilir yarınlara ulaştırabilmek, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek."

"2024 BAŞARILARIMIZA YENİ ZİRVELER EKLEYECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK"

Mustafa Koçar, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni mart ayında yüzde 100 üretim kapasitesiyle açtıklarını belirterek, "Yine Bor, Viranşehir ve Gaziantep'te güneş enerjisi santrallerimizin açılışı için gün sayıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Finans Merkezi'nde 40 ve 46 katlı iki yüksek kuleden oluşan Ziraat Kuleleri'nin yapımını gerçekleştirdiklerini, Kağıthane-İstanbul Havalimanı ile Bostancı-Dudullu metrolarının inşaatını tamamladıklarını anlatan Koçar, ekonomiye sağladıkları katkının yanı sıra eğitimden sanata, spordan kültüre toplumsal gelişime değer sunma yönünde de inisiyatifler aldıklarını söyledi.

Koçar, "Şehre vefa misyonumuzla bu yıl restorasyonunu üstlendiğimiz tarihi Vaniköy Camisi'ni ibadete açtık. Camiye özenle seçilmiş 1600 eserden oluşan değerli bir kütüphane de kazandırdık. İstanbul'un kültür-sanat birikimine katkı sunmak için faaliyet gösteren Nişantaşı Taş Konak'ta yer alan Kalyon Kültür'ü yeniden yapılandırdık. Burada sergiler, eğitim atölyeleri ve kişisel gelişime imkan tanıyan etkinliklerle yıl boyunca ücretsiz bir şekilde İstanbullulara kucak açtık." ifadesini kullandı.

2024 yılının küresel arenada marka olma yolculuklarının zirvesine ulaşacakları bir yıl olacağını dile getiren Koçar, enerji, sanayi, havaalanı işletmeciliği, altyapı ve üstyapı inşaat projelerinde dünya çapında üstün uzmanlıklarıyla öne çıkarak konumlarını güçlendirmeye ve sınırları aşmaya devam edeceklerini söyledi.

Koçar, geleceğin projelerini şekillendirmekte iddialı adımlar atacakları 2024'ün, başarılarına yeni zirveler ekleyecekleri bir yıl olacağını vurguladı.

"SEÇİLMİŞ OKULLARA GÜNEŞ PANELİ KURULUMLARIMIZA 2024 YILINDA BAŞLAYACAĞIZ"

Kalyon Holding CEO'su Koçar, enerji sektöründe milli sorumluluk bilinciyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında gerekli atılımları yapması yönünde hükümetin de oluşturduğu politikalara katkı sunmak için özenle çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Bu kapsamda yatırımlarımıza devam ederken Kalyon Enerji ve Kalyon PV ile ülkemizin güneş ve rüzgar enerjisine dönüşüm sürecine liderlik yapan kuruluşlardan biri olmayı sürdüreceğiz. Gelecekte yenilenebilir enerji projelerimizle sadece Türkiye'nin değil, dünya enerji sektörünün de şekillenmesine katkıda bulunacağız. Bu süreçte inovasyon, kalite standartlarına uygunluk ve çevresel sürdürülebilirlik prensiplerimizle sektöre öncülük ederek Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini maksimum düzeyde değerlendirme vizyonumuz doğrultusunda hareket edeceğiz. Projelerimizle Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini en üst düzeye çıkararak enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağız. 'Enerjimiz Milli, Geleceğimiz Güçlü' mottomuzu, Kalyon Enerji ve Kalyon PV'nin yeni dönemdeki çalışmalarıyla da 'Yerli ve milli enerjimizin yükselişi devam ediyor' olarak tamamlıyoruz."

Kalyon PV'nin bifacial olarak ürettiği TOPCON panellerin geliştirilmesi çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Koçar, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri seçilmiş okullara güneş paneli kurulumlarına da gelecek yıl başlayacaklarını bildirdi.

Romanya'da kazandıkları Tuzla-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasının da startını vereceklerini, yine Niğde Bor'daki güneş enerjisi santralini faaliyete alarak yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Koçar, şunları kaydetti:

"Öte yandan, Kalyon PV'nin 100'ün üzerinde mühendis ve araştırmacının yer aldığı AR-GE merkezinde de 60'a yakın proje yürütüyoruz. Karbon ayak izinin azaltılması, yenilikçi ve yüksek verimli FV teknolojileri temel araştırmaları, maliyet düşürme, performans artırma, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, yerlileştirme, tedarikçi ve yan sanayi geliştirme, güç elektroniği, enerji depolama, ileri test ve ölçüm teknikleri ve ticarileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kalyon PV ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde lider bir rol oynamaktan gurur duyuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız AR-GE çalışmalarımız ve kalite standartlarımızı artırma çabamız, ülkemizin sektördeki inovasyon ve rekabet gücünü artırarak ulusal ve uluslararası arenadaki konumunu güçlendiriyor."

"KALYON PV, ŞU ANA KADAR ABD VE JAPONYA'YA İHRACAT YAPTI"

Mustafa Koçar, Kalyon PV'nin geçen aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatını ABD'ye gerçekleştirdiğini, şu ana kadar ABD ve Japonya olmak üzere iki ülkeye ihracat yapıldığını dile getirerek, "Kalyon PV'de 2024 yılında teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra 2025 yılında 500 megavat ihracat yapma hedefimiz bulunuyor." dedi.

Ağustos 2022'de enerjide stratejik bir işbirliğine imza attıklarını, BAE'nin en hızlı büyüyen, dünyanın da en büyük yatırım şirketlerinden olan International Holding Companynin iştiraki International Energy Holding ile el sıkıştıklarını hatırlatan Koçar, "Bu vesileyle International Energy Holding, holdingimize yüzde 100 bağlı olan Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sine ortak oldu. Bu stratejik anlaşmayla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar doları aşan yenilenebilir enerji yatırımı yapmayı değerlendiriyoruz. Ayrıca, holdingimizin iştiraki olan ve 2020 yılında 500 milyon dolar yatırımla kurulan Kalyon PV'nin kararını aldığı ve çalışmalarına başladığı 2024 yatırımlarının toplam değeri ise 100 milyon dolar." diye konuştu.

Koçar, Kalyon Holdingin inşaat, yatırım-işletme, gayrimenkul, enerji ve sanayi sektörlerindeki şirketleri ile 35 bine yakın çalışanı ve 79 yılı aşan birikimiyle Türkiye ekonomisinin en önemli oyuncularından biri olarak yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

Enerji krizinin dünyayı derinden etkilediği bir süreçten geçerken yerli ve yenilenebilir üretimin öneminin bir kez daha öne çıktığını belirten Koçar, yenilenebilir enerji teknolojilerinin gelişiminin yerli kaynakların etkin şekilde kullanımıyla ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını, bu kapsamda yenilenebilir yatırımlara büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.