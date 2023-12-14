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Resmi Gazete'de yayımlandı! Mevduatta devlet güvencesinde değişiklik

Resmi Gazete'de yer alan yeni bir kararla birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun devlet desteği güvencesi altındaki mevduat tutarı artırıldı. Buna göre, bankalardaki mevduatların devlet güvencesi tutarı 400 bin liradan 650 bin liraya yükseltildi.

AA
Resmi Gazete’de yayımlandı! Mevduatta devlet güvencesinde değişiklik

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltti.

TMSF'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltildi.

Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.

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