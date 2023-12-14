SGK’dan tavanı aşan prime iade

Sosyal güvenlik primlerinin iadesi hemen yapılırken, toplu ödeme emeklilik yaşı doldurulduktan sonra gerçekleştiriliyor. Sadece çalışandan kesilen, uzun vadeli sigorta kollarını (malullük, yaşlılık, ölüm) primleri iade ediliyor. İşveren payı, sağlık sigortası payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen primlerin iadesi yapılmıyor. Toptan ödemeden yaş şartını sağlamasına karşın yeterli prim ödeme gün sayısı olmayanlar yararlanabiliyor.

ÜST SINIR 100 BİN 605 LİRA

Bir işverene bağlı olarak SSK'lı olarak çalışanların primleri işveren tarafından SGK'ya ödeniyor. Prim tutarı brüt asgari ücret ile 7.5 katı (brüt asgari ücret 14 bin 414 lira olup 7.5 katı 100 bin 605 lira) arasındaki kazançlar üzerinden ödeniyor. Emeklilik aylığı da prime esas kazanç üzerinden hesaplanıyor. Bir aylık prime esas kazanç tutarı 13 bin 414 lira ile 100 bin 605 lira arasında olup, asgari ücretteki artışa göre değişiyor. Bir işyerine bağlı SSK'lı çalışanlar için Kuruma azami 100 bin 605 lira üzerinden prim yatırılıyor. Emeklilik için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş koşulu aranıyor. Primlerin toptan iadesi için bu koşullardan yaş şartını sağlama zorunluluğu bulunuyor. Emekli geri ödemesi sigortalıların emeklilik için gerekli yaş şartını doldurduğu halde prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamadığı için aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi anlamına geliyor.

FAİZSİZ KATSAYI İLE KORUMA

Yeterli prim gün sayısı dolmayan sigortalılar yaşı doldurduysa prim iadesinden yararlanabiliyor. Yaşı dolup prim gün sayısını doldurmayanlar da bağlı bulundukları sigorta güvenlik merkezine başvurarak ödedikleri prim tutarını toplu alabilir. Yatırılan tutar faizsiz iade ediliyor. Ancak uzun yıllar evvel yatırılan primlerin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçiliyor. SSK, Bağ-Kur çalışanları açısından primin ait olduğu yıldan itibaren başvuru tarihine kadar geçen yıllar için her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile hesap yapılıyor. Hem yaşı doldurma hem de tavanı aşma durumunda sadece işçi payına düşen uzun vadeli sigorta kollarına ait tutarlar iade ediliyor, işverenin ödediği primlerin iadesi söz konusu olmuyor. Prim iadesinden, birden fazla işverene bağlı olarak çalışan emekli işçiler de yararlanabiliyor.