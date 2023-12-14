Tesla 2 milyondan fazla aracını geri çağıracak

ABD'Lİ elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sisteminde (Autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi. Tesla'nın 2015'in sonlarında otopilot'u etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarına güncellemeyi yapacağı aktarıldı. Tesla'nın 2 milyondan fazla aracı geri çağırması otopilot kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazaya ilişkin NHTSA tarafından iki yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi